Янукович говорит, что глава СБУ ответит за возвращение во времена КГБ

Лидер Партии регионов ЯНУКОВИЧ называет сепаратистские обвинения в адрес организаторов съезда в Северодонецке политическими провокациями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Обвинения в так называемом сепаратизме, которые звучат в адрес организаторов съезда в Северодонецке, являются не более чем политическими провокациями», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов подчеркнул, что проведение съезда депутатов всех уровней в Северодонецке Луганской области является попыткой поиска решения проблем, волнующих общество.

«На съезде состоится широкое обсуждение всех проблем. Я убежден, это будет абсолютно искренний разговор и дискуссия, результаты которой позволят нам лучше понять суть того, что сейчас происходит в государстве. Все разговоры про какой-то сепаратизм – это открытые провокации и нежелание считаться с другой точкой зрения», - считает он.

В.ЯНУКОВИЧ также заявил, что делегаты Северодонецкого съезда уже подвергаются административному давлению. В частности, по его словам, делегаты от Севастополя уже приглашались «для профилактической работы» в органы СБУ.

«Мы помним, как критиковалось КГБ. Мы что, возвращаемся к этим временам? Не за горами время, когда руководитель СБУ будет в стенах парламента за это отвечать», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 1 марта в Ледовом дворце Северодонецка состоится ІІ Всеукраинский съезд депутатов советов всех уровней.

По информации организаторов, на форуме предлагается обсудить пять тем: о нарушении прав местного и регионального самоуправления; о системных нарушениях прав русскоязычных граждан Украины; о фальсификациях и пересмотре исторического прошлого Украины; о внеблоковом статусе, провозглашенном при создании независимого государства Украина, и об отношении к НАТО.

Первый съезд депутатов и государственных служащих разных уровней восточных, южных и некоторых других областей Украины в Северодонецке состоялся 28 ноября 2004 года. На том собрании в выступлениях руководителей государственных администраций, председателей областных советов Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской и других областей, народных депутатов Украины звучали призывы к нарушению суверенитета, территориальной целостности Украины, ее расколу и образованию отдельных территориальных объединений.