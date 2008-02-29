Кириленко обещает устранить ”последнее препятствие” созданию ”партии Ющенко”

Народные депутаты Украины от блока "Наша Украина – Народная самооборона" зарегистрировали в парламенте проект закона о внесении изменений в Закон "О политических партиях в Украине" (относительно объединения политических партий).

Как указывается на официальном сайте Верховной Рады, авторами законопроекта являются Роман ЗВАРИЧ, Юрий КАРМАЗИН и Владислав КАСЬКИВ.

В то же время, официальный сайт НУ-НС сообщает, что данным законопроектом предусматривается внести изменения в статьи 10, 11, 23 Закона “О политических партиях в Украине”, дополнив их положениями, в соответствии с которыми вводится механизм объединения политических партий через реорганизацию путем слияния.

Объединение политических партий предусматривается осуществлять с соблюдением общих правовых положений относительно слияния юридических лиц.

В соответствии с законопроектом, утверждение устава и программы объединенной политической партии, избрание ее руководящих и контрольно-ревизионных органов происходит на объединительном съезде такой партии. Порядок объединения политических партий, в том числе порядок проведения учредительного объединительного съезда (конференции), нормы представительства на нем и порядок слияния (объединения) структурных образований партий предполагается определять отдельным межпартийным соглашением, которое должно утверждаться руководящими органами политических партий, которые объединяются.

Проектом закона предусматривается, что, политическая партия, созданная в результате объединения, является правопреемником всех политических партий и не считается новообразованной партией. Министерство юстиции принимает решение о регистрации объединенной партии с одновременным аннулированием регистрации всех политических партий, которые прекратили свою деятельность через реорганизацию путем слияния. Свидетельство о регистрации объединенной партии получает номер и датируется днем регистрации той из объединяющихся политических партий, которая была внесена в реестр политических партий первой по дате.

«Принятие этого законопроекта устранит последнее препятствие на пути создания на базе блока «Наша Украина - Народная самооборона» единой партии и сделает этот процесс приемлемым для всех субъектов объединения», - цитирует сайт слова председателя «Нашей Украины» Вячеслава КИРИЛЕНКО по этому поводу.