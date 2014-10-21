Из плена освободили более 800 заложников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила уполномоченный президента Украины по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

В целом, по ее данным, в список Межведомственного центра помощи гражданам по вопросам освобождения пленных, заложников и поиска исчезнувших без вести при СБУ внесено около 2 тысяч 500 человек.

“Межведомственный центр СБУ занимается составлением списков заложников и тех, кто исчез без вести, а также вопросами обмена. На данное время в список межведомственного центра было внесено около 2500 человек, которые исчезли без вести или находятся в заложниках», - сказала она, подчеркнув, что на сегодняшний день освободить удалось 822 человека.

«К сожалению, в последнее время не так просто идут эти переговоры. Но наша власть, Служба безопасности и люди, которые занимаются этими вопросами, прилагают максимальные усилия для того, чтобы процесс обмена ускорить. Минские соглашения предусматривали, что все заложники будут освобождены на протяжении 10 дней”, - отметила Геращенко.

Читайте такжеЛубкивский: в плену у боевиков находятся еще около 450 человекПо ее словам, представители власти почти ежедневно получают информацию из регионов, которые находятся под контролем боевиков, о том, что там исчезают люди, за которых потом требуют деньги.

“Точную цифру того, сколько гражданского населения содержится у боевиков, точно сказать не можем, но нужно сделать все, чтобы люди, которые живут на подконтрольной боевикам территории, были в максимальной безопасности. Мы ставим эти вопросы и перед международными наблюдательными миссиями”, - отметила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, вопросами освобождения пленных и заложников, а также поиском исчезнувших без вести в зоне АТО занимается Межведомственный центр, созданный при СБУ.