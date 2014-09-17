Нардеп призывают сообщать о пропавших без вести в Центр освобождения пленных при СБУ

Об этом в соцсети сообщила уполномоченный президента по вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины Ирина Геращенко.

"Для всех родственников тех, кого удерживают боевики, важная информация: при СБУ создан Межведомственный центр по вопросам освобождения пленных, заложников и поиска пропавших без вести . Центр работает на улице Ирининской . Круглосуточно работает "горячая линия " call-центра 0800-501-482, 044-235-63-67", - написала Геращенко.Читайте такжеВ плену террористов находится 853 человека - Центр освобождения пленных

Она подчеркнула, что важно именно туда предоставить всю полную информацию о человеке, с которым пропала связь.

"СБУ ведет большую работу по освобождению наших ребят, ежедневно сверяет списки . За время создания центра более 2400 человек были внесены в списки находящихся в плену или пропали без вести. Около 1000 пленных уже удалось освободить. Работа продолжается.", - отметила Геращенко.