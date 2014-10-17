За сутки на Донбассе погибли 3 военных, 10 - ранены
13:05, 17 октября 2014Политика
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За сутки на востоке Украины погибли 3 украинских военных и 10 - получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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По его словам, за прошлые сутки на востоке Украины в зоне АТО в результате обстрелов террористов погибли трое украинских военных, десять наших бойцов получили ранение.
Как сообщал УНИАН, 16 октября в СНБО сообщили, что по их данным пропавшими без вести на Донбассе числятся 330 бойцов сил АТО, 357 считаются взятыми в плен.
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