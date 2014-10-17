За сутки на Донбассе погибли 3 военных, 10 - ранены

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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По его словам, за прошлые сутки на востоке Украины в зоне АТО в результате обстрелов террористов погибли трое украинских военных, десять наших бойцов получили ранение.

Как сообщал УНИАН, 16 октября в СНБО сообщили, что по их данным пропавшими без вести на Донбассе числятся 330 бойцов сил АТО, 357 считаются взятыми в плен.