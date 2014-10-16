Обама и лидеры ЕС обсудили ситуацию на Донбассе

Президент США Барак Обама, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Италии Маттео Ренци, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместной видеоконференции выразили надежду на прогресс в политическом решении конфликта в Донбассе послевстречи президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина в Милане 17 октября.

Как сообщили в пресс-службе Елисейского дворца, лидеры также выступили в поддержку Минского соглашения, подписанного 5 сентября.

"Что касается Украины, то главы государств и правительств подчеркнули важность полного и эффективного применения Минского протокола от 5 сентября, в частности, соблюдения гарантий полного прекращения огня, отвода вооружений, контроля за украинско-российской границей под наблюдением ОБСЕ и последующего освобождения пленных", - говорится в сообщении.

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Напомним, 5 сентября в Минске было подписано соглашение о временном перемирии в войне на востоке Украины. 20 сентября в Минске был подписан меморандум, предусматривающий прекращение огня, установление 30-километровой буферной зоны, запрет на использование тяжелых вооружений.

Несмотря на это, перемирие нарушается боеевиками, продолжаются обстрелы в зоне АТО, сопровождающиеся гибелью украинских военных.