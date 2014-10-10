ООН: За неделю на Донбассе погибли 55 человек

Как говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, по данным на 8 октября, на Украине погибло 3 тысячи 682 человека, включая 298 пассажиров сбитого малайзийского Boeing. Ранены 8 тысяч 871 человек, сообщает Росбалт.

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В ООН также указали на рост числа внутренне перемещенных лиц — с 379 тыс до 402 тыс. Число беженцев не изменилось и составляет 427 тыс, большинство из которых укрылось на территории России. В районах, затронутых боевыми действиями, продолжают находиться около 5,1 млн человек, сообщили в УКГВ.