В Житомире переселенцы из зоны АТО начали возвращаться в Харцызск

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня, 9 октября, сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, "домой в Харцызск Донецкой области с Житомира на этой неделе начали возвращаться переселенцы из зоны АТО, как они раньше возвращались в Славянск".

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Так, в частности, вчера, 8 октября жительница города Харцызск Донецкой области со своим 8-летним сыном выехали из Житомира домой.

Ирина с сыном Максимом вынуждены были покинуть дом потому, что там стало опасно. Работники Управления ГСЧС Житомирской области помогли переселенцам поселиться в гостинице «Житомир» в областном центре. Со временем женщина устроилась на работу на кондитерскую фабрику. После того как начала зарабатывать, вместе со знакомой она снимала жилье, чтобы дать возможность другим людям переждать сложные времена в отеле. Сейчас Харцызске уже не ведутся боевые действия, поэтому семья решила вернуться туда - в родной город.

При содействии департамента промышленности, развития инфраструктуры и туризма облгосадминистрации семью бесплатно довезли до Киева. Из столицы уже поездом переселенцы уехали домой. Билеты приобрели при помощи областной организации Общества Красного Креста, а житомирские спасатели собрали продукты в дорогу.

Председатель облгосадминистрации Сергей Машковский дал задание всем структурным подразделениям облгосадминистрации способствовать семьям переселенцев, изъявивших желание вернуться домой в Донецкую или Луганскую области. Он отмечает, что эти люди нуждаются в нашей поддержке не только, тогда корда находятся на территории Житомирской области, но и когда покидают ее.

Как сообщал УНИАН, в Житомир из зоны АТО прибыло несколько тысяч переселенцев, а после освобождения от террористов Славянска, туда - домой - из Житомирской области начали возвращаться переселенцы.