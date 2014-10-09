Батальон “Азов” будет подчиняться Нацгвардии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Принято решение, чтобы начать подготовку процесса перевода полка особого назначения "Азов" в состав Национальной гвардии Украины. Военнослужащие этого полка пройдут специальное обучение, полк будет укомплектован новейшим вооружением и техникой", - сказал министр.

В свою очередь, командующий Нацгвардии Степан Полторак отметил, что в ходе перевода полка "Азов" в подчинение Национальной гвардии состоится его обеспечение новыми бронированными автомобилями.

"Мы уже получили 20 бронированных автомобилей КрАЗ, а еще 20 готовятся к передаче. Стоимость одного автомобиля - 215 тыс. долларов", - сказал он.

Читайте такжеМВД планирует создать подразделение, аналогичное американскому SWAT, в течение годаПо словам Полторака, с начала создания Национальной гвардии кроме государственного оборонного заказа она получила два транша: 2,2 млрд грн и 1,7 млрд грн, и эти средства направлены на приобретение техники.

"На сегодняшний день Нацгвардия заключила контракты на приобретение более 1050 единиц техники и более 200 единиц бронированной техники. Уже получили около 500 единиц автомобильной техники и 130 единиц бронированной техники. При том, что в начале АТО Нацгвардия не имела ни одного БТРа", - сказал Полторак.

Как отметил командир полка "Азов" Андрей Билецкий, для полка нужно сейчас 30 бронированных КрАЗов и три танка.

Обращаясь к Авакову, он сказал: "Если бы мне 30 таких машин и три танка, Арсен Борисович, я бы Новоазовск освобождал без армии".