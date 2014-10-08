Экс-ректор Мельник сбежал от #TrashBucketСhallenge

После перерыва в заседании суд над бывшим ректором Национального университета государственной налоговой службы и экс-членом Партии регионов продолжил рассмотрение уголовного дела, сообщает Радио Свобода.

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Суд задержался из-за того, что подозреваемому внезапно стало плохо. Об этом сообщил журналистам адвокат Петра Мельника. В то же время защитнику не известно когда именно Мельнику стало плохо, однако он отметил, что экс-ректору не 15 лет, а поэтому состояние здоровья может меняться каждый день».

На встречу к Мельнику под здание суда активисты принесли два свалки с намерением устроить ему так называемый #TrashBucketСhallenge. Однако прибытие бывшего «регионала» не дождались. Акция организована свернулась, после чего людей за три квартала от суда посадили в два автобуса. Тем временем Мельник зашел в зал суды, сбежав и журналистов, и активистов.

Петр Мельник после судебного заседания вышел пообщаться с представнками прессы. На вопрос журналиста о самочувствии Петр Мельник с улыбкой ответил «Супер! Нормально! Не дождетесь! Я здоров как бык сейчас». На вопрос, был Мельник в больнице он ответил: «Я - в больнице? Сегодня? Зачем?»