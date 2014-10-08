Гелетей подал в суд на Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гелетей сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Звучит информация о том, что украинские Вооруженные силы, министр обороны продает оружие, более того, продает оружие террористам, а затем из этого оружия террористы убивают наших военнослужащих. И это делается политической силой и ее политическим лидером, профессиональной женщиной, политиком с большим опытом работы Юлией Тимошенко публично возле СБУ со своими коллегами-депутатами, и подчеркивается, что именно министр обороны, Министерство обороны продает в условиях, когда идет война, оружие, и из этого оружия стреляют в бойцов, которые с двумя пистолетами стоят против танковых атак, которые идут на украинские Вооруженные силы», - отметил он.

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При этом Гелетей заметил, что «Министерство обороны не имеет никаких полномочий по продаже оружия».

Кроме того, он зачитал заключение Генпрокуратуры по этому вопросу, в котором говорится : «На данный момент в ходе проведения досудебного расследования не установлены факты реализации военного имущества в период с июля 2014 года».

«Поэтому я подал в суд и хочу, чтобы Юлия Владимировна вместе со своими однопартийцами извинилась не передо мной, а перед каждым бойцом, особенно в зоне АТО. Чтобы бойцы увидели, что Минобороны никакого оружия не продавало и танки с БТРами не отчуждало. Я хочу, чтобы она это опровергла и извинилась», - заявил Гелетей.

Как сообщал УНИАН, Тимошенко вместе с народными депутатами от “Батькивщины” 26 сентября передали председателю СБУ Валентину Наливайченко заявление о преступлении на основании фактов продажи оружия во время военных действий и фактов внутренней коррупции в Минобороны.

“Преступление заключается в том, что во время агрессии, осуществляемой сегодня Российской Федерацией против Украины, в то время, когда украинской армии очень нужно оружие, в то время, когда наши добровольцы идут на танки, на достаточно мощное российское оружие,. в это время Министерство обороны Украины продает украинское оружие, причем на коррупционной основе, с откатами неизвестно кому”, - заявила тогда Тимошенко.