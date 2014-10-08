Боевики стягивают силы к городу Счастье - СМИ

"Витязь" базировался на территории города Краснодон и выполнял функции спецкомендатуры. Боевики патрулировали территории и производили внутренние зачистки, сообщает Информатор.

По данным издания, группировка боевиков во главе с лидером с позывным "Маджахед" поменяла место дислокации 5 октября в 23:00. Отряд террористов в составе около 200 человек выехал из Краснодона в направлении Луганска. По сообщениям местных жителей, в разговорах боевики говорили, что едут в сторону города Счастье.

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Как известно, 5 октября боевики обстреляли город Счастье. Террористы ведут огонь по городу из территории поселка Веселая гора.