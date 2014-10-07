Российские наемники используют удостоверения и символику ОБСЕ - эксперт

Об этом в эфире «5 канала» заявил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Алексей Мельник, сообщает ИA ЗИК.

«Мы сейчас ограниченно можем влиять на позицию России, но то, что касается ОБСЕ, это организация международная и там должны быть задействованы как усилия Украины, так и мобилизованы усилия наших партнеров», - сказал он.

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По его словам, есть обоснованные претензии к миссии наблюдения ОБСЕ и подачи объективной информации.

Эксперт рассказал, что в понедельник ОБСЕ сообщила, что российские военные, в частности один из офицеров, использовал удостоверения и символику ОБСЕ.

"Это еще один повод для подачи в международные суды", - отметил Мельник.