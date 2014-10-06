Только децентрализация власти решит проблемы селян - Ульянченко

Именно это является причиной катастрофического состояния дел во многих селах. Об этом заявила лидер партии «ЗАСТУП» во время регионального форума политсилы в Николаеве, на котором собралось более полутысячи представителей села, аграриев-производителей, председателей сельсоветов.

Вера Ульянченко подчеркнула, что расширение полномочий сельских и поселковых советов поможет им работать значительно эффективнее и быстрее отвечать на вызовы жизни.

«Развитие местного самоуправления, проведение децентрализации вплоть до уровня сельских советов, контроль над тем, чтобы полномочия были действительно разграничены законодательно — это одни из главных приоритетов партии «ЗАСТУП», — отметила Вера Ульянченко.

Читайте такжеУкраину просят провести немедленные реформы на селеКомментируя состояние аграрного сектора Николаевской области, она отметила, что у местных властей нет контакта с бизнесом.

«На Николаевщине очень много продовольственных предприятий. Но здесь очень маленькие зарплаты и ужасные дороги. Поэтому необходимо наладить контакт между властью и бизнесом», — подчеркнула лидер «ЗАСТУПа».

Один из руководителей политсилы Владимир Хоменко заявил, что другой насущной проблемой селян является поиск новых рынков сбыта сельхозпродукции.

«Вопрос рынков чрезвычайно важен. Наша земля способна прокормить миллионы людей. Но за рынки нужно бороться. И местные власти должны помочь отечественным производителям найти покупателя», — заявил Владимир Хоменко.

В тот же день по инициативе ОО «ЗАСТУП» в Николаеве состоялась сельскохозяйственная ярмарка — «За родную землю»». В рамках мероприятия собственную сельхозпродукцию предлагали десятки селян со всей области. В широком ассортименте на ярмарке были представлены экологически чистые овощи и фрукты товаропроизводителей Николаевской области. По словам селян, подобные ярмарки необходимо проводить как можно чаще. Это возможность сбыть товар по нормальной, рыночной цене. Ведь после закрытия рынков сбыта Крыма, Донбасса и России отечественные фермеры понесли огромные убытки.