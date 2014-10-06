Сегодня состоится заседание правительства
09:33, 06 октября 2014Политика
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Сегодня, 6 октября, в 12.00 под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка состоится заседание правительства.
Яценюк проведет заседание Кабмина / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, мероприятие состоится в Доме правительства. Вход в 11.30 (только по паспортам) с ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд, 6-й этаж.
Аккредитация СМИ проводится до 10.30 6 октября по тел.: 256-62-48, 256-67-11.
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