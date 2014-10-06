Сегодня состоится заседание правительства

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, мероприятие состоится в Доме правительства. Вход в 11.30 (только по паспортам) с ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд, 6-й этаж.

Аккредитация СМИ проводится до 10.30 6 октября по тел.: 256-62-48, 256-67-11.

Читайте такжеКабмин предлагает применить персональные санкции к 1000 сторонников российской агрессии