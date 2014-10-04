Против брата Добкина возбуждено уголовное дело - Аваков

Об этом сообщил на собственной странице в соцсети Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Министр отметил, что не намерен ”терпеть хамов, которые покупают за сгущенное молоко право грабить в будущем, прикрываясь полученным мандатом”.

”Подкуп избирателей - как альфа и омега, как главное правило афериста, желающего пролезть в Раду. Затарься гречкой и консервами, все положи в кулек с твоим кандидатским ”светлым” профилем. Добавь пачку с сахаром, чай и пару календариков с собой красивым. Пообещай, а потом раздай гривен по 200 и, товарищи дорогие, встречайте новоиспеченного депутата Верховной Рады», - написал министр.

Читайте такжеГПУ закрыла дело против Добкина по обвинению в сепаратизме «И не удивляйтесь потом, что коррупция не остановится. И не обижайся, что воруют и голосуют не те законы», - прокомментировал ситуацию Аваков.