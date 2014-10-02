Богомолец считает, что реформа в медицине в условиях коррупции не сработает

Об этом заявила советник Президента Украины, член Наблюдательного совета НМУ имени А.А.Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Ольга Богомолец сегодня на пресс-конференции, передает Главком.

«Украинское общество ждет изменений системы. Они не происходят. Также общество ждет изменений системы здравоохранения. Они также не происходят. Все это связано как с отсутствием желания делать реформы, так и с отсутствием судебной реформы, которая концепции президента является одной из самых важных. Сегодня без концепции реформы и без реформы правоохранительных органов невозможны ни реформа здравоохранения, никакой другой. Потому что если сегодня есть преступник и этот преступник при власти, то, кроме народных методов, нет других путей отстранения его от власти. Потому что судебная система – подкупная, и принимает решения не на основании объективных фактов, а на основании субъективных желаний», - заявила она, комментируя попытки экс-ректора Национального медицинского университета А.А.Богомольца Виталия Москаленко через суды восстановиться в должности.

Богомолец отметила, что «для нас сейчас важно не отступиться». «И всех, кто хочет изменений в системе и изменений в обществе, должны отстаивать каждую маленькую позицию. Потому что каждый сантиметр изменений дается с боем. Сегодня идет война, война против коррупции, и с той стороны никто легко не сдается», - сказала она.

Богомолец подчеркнула, что для нее очень важно очищение медуниверситета, который носит имя ее прадеда. «Потому что Александр Александрович Богомолец был чрезвычайным, гениальным человеком, цель жизни которого была служить людям. И задание университета воспитывать таких людей, таких врачей, которые будут служить людям», - отметила она.

Богомолец заявила, что ее задача сегодня с помощью реформ в системе здравоохранения - сделать так, чтобы врачи были достойными своей высокой профессии.

«Ни одна реформа в системе здравоохранения не сработает, пока не будет уничтожена тотальная коррупция, которая сегодня пронизала эту систему сверху и до самого низа. Если мы будем придерживаться жесткой позиции, в этом случае есть шанс, что удастся прибрать тех, которые считают, что коррумпированная система должна жить и дальше в Украине», - подчеркнула советник Президента Украины Ольга Богомолец.