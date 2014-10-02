Пилипишин предлагает Левченко вместе сняться с выборов

Об этом политик сообщил на своей странице в сети «Фейсбук».

«5 минут назад позвонил Левченко. Озвучил предложение одновременно снять наши кандидатуры с выборов и поддержать кандидата, чьи знания, демократические ценности и убеждения будут полезны государству. Дал оппоненту время до завтрашнего дня, до 12 часов. Если он не примет предложение, я оставляю за собой окончательное решение по этому вопросу», - написал Виктор Пилипишин.

Он подчеркнул, что делает это предложение «во имя мира, спокойствия и будущего Украины».

«Готов забыть личные обиды и сделать так, чтобы 223-й избирательный округ стал примером для Украины. Примером компромисса двух непримиримых соперников ради будущего страны», - отметил Пилипишин.