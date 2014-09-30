Журналисты показали, в каких условиях живут бойцы на передовой фронта (видео)

16:20, 30 сентября 2014
Политика
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Украинские военные, которые сейчас находятся в зоне АТО под Дебальцевым, показали журналистам, в каких условиях им приходится жить и вести боевые действия.

Скріншот

На видео, опубликованном на странице пресс-центра АТО в Facebook, военные демонстрируют окопы, в которых они укрываются от врага.

Ночевать придется в палатке, который, по свидетельству одного из бойцов, может "даже от дождя спрятать".

Читайте такжеВолонтер показал будни бойцов АТО (Фото)По словам силовиков, боевики и российские военные регулярно обстреливают их позиции. При этом, утверждают они, обстрел производится в основном из "Градов" и минометов.

 

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