Журналисты показали, в каких условиях живут бойцы на передовой фронта (видео)

На видео, опубликованном на странице пресс-центра АТО в Facebook, военные демонстрируют окопы, в которых они укрываются от врага.

Ночевать придется в палатке, который, по свидетельству одного из бойцов, может "даже от дождя спрятать".

Читайте такжеВолонтер показал будни бойцов АТО (Фото)По словам силовиков, боевики и российские военные регулярно обстреливают их позиции. При этом, утверждают они, обстрел производится в основном из "Градов" и минометов.