Журналисты показали, в каких условиях живут бойцы на передовой фронта (видео)
16:20, 30 сентября 2014Политика
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Украинские военные, которые сейчас находятся в зоне АТО под Дебальцевым, показали журналистам, в каких условиях им приходится жить и вести боевые действия.
Бойцов регулярно обстреливают из минометов и "Градов" / Скриншот
На видео, опубликованном на странице пресс-центра АТО в Facebook, военные демонстрируют окопы, в которых они укрываются от врага.
Ночевать придется в палатке, который, по свидетельству одного из бойцов, может "даже от дождя спрятать".
Читайте такжеВолонтер показал будни бойцов АТО (Фото)По словам силовиков, боевики и российские военные регулярно обстреливают их позиции. При этом, утверждают они, обстрел производится в основном из "Градов" и минометов.
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