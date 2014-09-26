Порошенко призвал Россию вернуть в Украину экс-начальника одесской милиции, подозреваемого по делу о событиях 2 мая



Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции.

«Мы отчитываемся о сложнейших страницах нашей истории, в том числе и о событиях 2 мая. По этому поводу трое привлечены к ответственности, один из организаторов – замначальника милиции Фучеджи – находится в бегах. По данным наших спецслужб, он находится в Приднестровье, периодически посещая Россию. Мы бы попросили у вас помощи: выдайте нам его. Нам это очень нужно для обеспечения расследования трагедии 2 мая», - сказал он.

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Порошенко подчеркнул, что как глава государства привлек следственную комиссию Совета Европы «для обеспечения прозрачного непредвзятого расследования событий на Майдане в Киеве и событий в Одессе».

«Мы эффективно взаимодействуем с генеральным секретарем Совета Европы господином Ягландом, с его представителем в этой комиссии, и, как только нам будет выдан основной подозреваемый, который выдавал оружие, обеспечивал атаку и провокационный огонь против одесситов, это расследование будет свободным и непредвзятым. Поэтому, пожалуйста, примените свое влияние, верните подозреваемого в Украину», - сказал президент, обращаясь к российским СМИ.