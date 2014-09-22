Председатель ВСК по расследованию трагедии под Иловайском: "все до последнего тянут резину"

Правоохранительные, силовые и военные ведомства затягивают расследование обстоятельств трагических событий, приведших к гибели и захвату в плен бойцов добровольческих батальонов, а также Вооруженных сил Украины возле города Иловайск Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Временной следственной комиссии по расследованию событий под Иловайском Андрей Сенченко в комментарии журналистам после заседания ВСК.

В начале заседания депутат сообщил, что ВСК направила ряд запросов, в частности в Министерство обороны, Генеральный штаб ВСУ, МВД, СБУ, Генпрокуратуру и Нацгвардию.

Читайте такжеСидоренко: бой в Иловайске помог военным АТО поверить в свои силы

«Сложно делать выводы, потому что, к сожалению, все перечисленные мной органы: и Министерство обороны, и Генеральный штаб - все до последнего тянут резину. Несмотря на то, что это особого значения вопрос. Мы их письменно попросили ответить как можно скорее. Прошло 10 дней, а документы мы еще не получили", - сказал Сенченко после заседания.

В частности, по его словам, ВСК получила от СБУ "абсолютно непонятный документ, что они нам помогут узнать, до чего дорасследовалась Генпрокуратура". "Я буду сегодня говорить с руководителем СБУ с тем, чтобы он объяснил своему заместителю (Виталию Яловенко, который присутствовал на заседании ВСК - УНИАН), что такие ответы не готовят", - сказал председатель ВСК.

Вместе с тем Сенченко рассчитывает, что в течение 1-2 дней ВСК сможет получить ответы на свои вопросы от всех органов.

Читайте такжеРассказ танкиста Евгения Сидоренко, прорвавшегося из Иловайска на российском Т-72

Также Сенченко отметил, что в дальнейшем на заседание ВСК может быть приглашен генерал Руслан Хомчак, которому с бойцами удалось вырваться из окружения под Иловайском. "И будем выезжать и договариваться о том, чтобы те люди, которых мы хотим опросить, были в это время в Краматорске, на месте. Будем выезжать в штаб АТО в Краматорск", - сказал председатель ВСК.

На сегодняшнем заседании ВСК докладывал также боец батальона "Днепр-1" Владимир Парасюк, который после ранения и плена вырвался из-под Иловайска.

Как сообщалось, в конце августа бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепления. Впрочем, по словам бойцов, нужная подмога так и не поступила.

В то же время российские военные обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Читайте такжеКомбаты добровольческих батальонов назвали причиной "иловайской трагедии" предательство руководства АТО

Украинские военные понесли значительные потери.

Официальных данных о погибших, раненных и взятых в плен украинских военных до сих пор нет.