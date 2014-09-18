Под Белым домом Порошенко встречал митинг с флагами Украины
21:55, 18 сентября 2014Политика
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К прибытию Президента Украины Петра Порошенко на встречу с президентом США Бараком Обамой под Белым домом собрался митинг.
Порошенко встречали под Белым домом / instagram.com/p/tGHKo9v6_E/
Люди принесли к ограде резиденции американских президентов украинские флаги.
Встреча должна была начаться в 21:00 по Киеву.
Прибыл к Белому Дому. Через несколько минут начну встречу с Президентом США @BarackObamapic.twitter.com/8I4AFDGVMM
- Петр Порошенко (@poroshenko) Сентябрь 18, 2014
Сейчас идет подготовка к пресс-конференции Порошенко, сообщает в Твиттере журналистка "Голоса Америки" Юлия Савченко.
Напомним, ранее Президент Украины выступил в Конгрессе США.
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