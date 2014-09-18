Под Белым домом Порошенко встречал митинг с флагами Украины

Люди принесли к ограде резиденции американских президентов украинские флаги.

Встреча должна была начаться в 21:00 по Киеву.

Прибыл к Белому Дому. Через несколько минут начну встречу с Президентом США @BarackObamapic.twitter.com/8I4AFDGVMM - Петр Порошенко (@poroshenko) Сентябрь 18, 2014

Сейчас идет подготовка к пресс-конференции Порошенко, сообщает в Твиттере журналистка "Голоса Америки" Юлия Савченко.

Напомним, ранее Президент Украины выступил в Конгрессе США.