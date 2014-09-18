На сессии ПАСЕ рассмотрит ситуацию в Украине
14:49, 18 сентября 2014Политика
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит ситуацию в Украине на осенней сессии, которая пройдет с 29 сентября по 3 октября.
ПАСЕ рассмотрит на сессии ситуацию в Украине / фото lenta-ua.net
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Европы, сообщает радио "Свобода".
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Согласно сообщению, на осенней сессии ПАСЕ пройдут дебаты по поводу ситуации в Украине, а также дебаты о противодействии неонацизму.
Ожидается, что на дебатах примет участие спикер парламента Норвегии Олемик Томмессен.
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