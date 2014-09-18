Более 90% стрелкового оружия в боеспособном состоянии - военный эксперт

Об этом в ходе интерактивного общения с читателями сайта glavred.info/ заявил бывший заместитель министра обороны Леонид Поляков

"Сколько (вооружения - УНИАН) в боевом состоянии? Зависит от типа вооружения, поскольку одно дело автомат или пулемет (больше 90% в боевом состоянии), а другое - корабль - хорошо, если половина. Есть еще вертолеты, зенитно-ракетные комплексы и т.д.. Каждый тип имеет свои характеристики, стоимость ремонта и запчастей, количество людей, которые их обслуживают", - отметил он.

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Также Поляков считает, что террористы признают закон об особом статусе Донбасса, только если получат на это указание из Кремля: "Если Кремль им даст соответствующую команду, то пойдут, а если нет, то нет".