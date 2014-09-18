МИД РФ положительно оценил закон об особом статусе Донбасса

Об этом говорится в комментарии российского МИДа по поводу принятия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", передает ТСН.

В России считают этот документ шагом в правильном направлении.

"Он призван создать необходимые условия для восстановления нормальной жизни в регионе, обеспечить соблюдение конституционных прав и свобод граждан", - говорится в заявлении.

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Российские политики позитивно оценили те положения закона, которые гарантируют право языкового самоопределения каждого жителя в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, развитие в отдельных районах этих областей трансграничного сотрудничества, направленного на углубление добрососедских отношений с административно-территориальными единицами РФ.

"Все это создает основу для запуска содержательного конституционного процесса в Украине, включая начало диалога с целью содействовать национальному примирению и согласию в стране", - говорится в комментарии.