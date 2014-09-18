Германия направит в Украину своих полицейских консультантов
04:11, 18 сентября 2014Политика
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Германия направит в Украину 20 консультантов в рамках программы Евросоюза по реформированию украинских правоохранительных органов.
Германия направит в Украину своих полицейских консультантов
Такое решение приняло правительство ФРГ, передает Deutsche Welle.
Консультанты приедут в Украину до конца текущего года.
Вместе с украинскими коллегами они будут разрабатывать новые стратегии в сфере безопасности. Передовая группа инструкторов с участием немецких специалистов уже находится на Украине.
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В начале сентября в Украину прибыли первые 57 членов экспертной миссии Евросоюза, которая поможет Киеву реформировать систему правоохранительных органов.
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