Германия направит в Украину своих полицейских консультантов

04:11, 18 сентября 2014
Политика
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Германия направит в Украину 20 консультантов в рамках программы Евросоюза по реформированию украинских правоохранительных органов.

милиция

Такое решение приняло правительство ФРГ, передает Deutsche Welle.

Консультанты приедут в Украину до конца текущего года.

Вместе с украинскими коллегами они будут разрабатывать новые стратегии в сфере безопасности. Передовая группа инструкторов с участием немецких специалистов уже находится на Украине.

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В начале сентября в Украину прибыли первые 57 членов экспертной миссии Евросоюза, которая поможет Киеву реформировать систему правоохранительных органов.

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