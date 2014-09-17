Под люстрацию подпадает около миллиона чиновников и правоохранителей - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время заседания правительства.

"По нашим подсчетам, под действие данного закона подпадает около 1 миллиона разного рода чиновников, государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов", - сказал Яценюк.Читайте такжеСубъектами люстрации есть все госслужащие кроме выборных должностей - нардеп

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада приняла закон «Об очистке власти».

Как заявил народный депутат Юрий Деревянко, согласно принятому закону, субъектами люстрации сегодня являются все государственные служащие, служащие органов местного самоуправления, за исключением выборных должностей.

Депутат отметил, что данный закон распространяется также на премьер-министра Украины, заместителей министра, заместителей руководителей других центральных органов власти. Также данный закон распространяется на председателей облгосадминистраций.

По словам Деревянко, под люстрацию подпадают все судьи и прокуроры, которые принимали противоправные решения в отношении участников Майдана. “Все они не имеют права занимать любую государственную должность на срок 10 лет”, - добавил он.Читайте такжеПравительство предлагает провести люстрацию госслужащих и правоохранителей до сентября 2015 года

Депутат подчеркнул, что следующей категорией лиц, которые подпадают под закон о люстрации, являются те, кто по решению судов признан такими, кто призывал к расколу Украины, к сепаратизму. Деревянко отметил, что такие лица не имеют права занимать должности на срок 5 лет.

Сегодня Яценюк поручил в каждом министерстве создать комиссии по люстрации, а также Общественный совет по вопросам люстрации при Министерстве юстиции.