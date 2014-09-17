В Горловке восстановлено энергоснабжение

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании ДТЭК.

В сообщении отметили, что город был в очередной раз обесточен в результате артобстрела 16 сентября, без света были центр города, 245-й и 88-й кварталы, микрорайоны Бессарабка, Курганка, Строитель, Комсомолец, поселки Майский, Никитовка, Зайцево, шахта №5, хутор Нижний. Также в ДТЭК сообщили, что 16 сентября совместно с бригадой энергетиков «Высоковольтных сетей» (ДТЭК) восстановлена подача электроэнергии на Горловскую фильтровальную станцию №2.

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«В настоящее время Горловка со светом и водой», - подчеркнуто в сообщении.