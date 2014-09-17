Боевики атаковали Счастье, в районе ТЭС начался пожар (фото)

Как пишет "Информатор" со ссылкой на пользователей соцсетей, стреляют из тяжелого оружия.

Обстрел ведется со стороны Луганска. Возле счастьинской ТЭС прогремело два взрыва.

Читайте такжеВ Счастье на Луганщине мэр попросил извинения у горожан и подал в отставку«Света нет, с ГРЭС, точнее с труб дым не идет, говорят попали по трансформаторам!», – пишет житель Счастья.

Читайте такжеСиловики обезвредили лагерь боевиков под СеверодонецкомТакже сообщается о столпе черного дыма в районе электростанции. По всей области пропало электричество.

Кроме того, в городе опустели полки магазинов.