ЕС ожидает, что Россия и сепаратисты выполнят минские договоренности, как это сделала Украина

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии спикера Внешней службы ЕС по поводу принятых в Украине 16 сентября законов об амнистии и об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

«Мы приветствуем принятие Верховной Радой законов об амнистии и о временном самоуправлении для частей Донецкой и Луганской областей, как это предусмотрено в соглашении о прекращении огня, достигнутом в Минске в рамках трехсторонней контактной группы 5 сентября. Мы надеемся, что такое развитие событий вместе с продолжающимся освобождением заложников и соблюдением режима прекращения огня, который еще не является устойчивым, будет способствовать постоянному политическому решению на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится в комментарии.

В связи с этим, в ЕС ожидают, что «Россия и сепаратисты будут отвечать взаимностью путем реализации 12 пунктов минского соглашения, в частности, выводом незаконных вооруженных формирований, военной техники и вооруженных подразделений и наемников из Украины, а также установлением жизнеспособного управления российско-украинской границей, которая будет контролироваться ОБСЕ».

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Как сообщал УНИАН, 5 сентября в Минске контактная группа подписала протокол о мирном урегулировании на востоке Украины. Протокол имеет 12 пунктов и предусматривает, в частности, немедленное прекращение боевых действий, обмен заложниками и задержанными, обеспечение гуманитарной помощи, мониторинг ситуации на границе.

16 сентября Верховная Рада приняла президентские законы «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».

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Закон об особом статусе отдельных районов на Донбассе предусматривает особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей сроком на три года, а также проведение внеочередных местных выборов в этих регионах 7 декабря этого года.