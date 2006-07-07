Янукович-солдат готов сесть в кресло премьера

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ готов возглавить правительство, если ему будет выражено такое доверие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в интервью журналистам сегодня.

Он выразил убеждение в том, что коалиция будет создана в ближайшее время, и в очередной раз заявил о создании широкой коалиции

Отвечая на вопрос относительно своего возможного премьерства, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что это решение должно быть принято на собрании коалиции, и если участники коалиции сделают предложение Партии регионов выдвинуть своего представителя на должность премьер-министра, этот вопрос будет обсужден на совете партии. В.ЯНУКОВИЧ также заметил, что не хотел бы забегать вперед, поскольку для него это не главное, а главное – принципы: такие, как объединение Украины, развитие экономики, улучшение благосостояния людей. «Кресло - это второе, это средство достижения первой цели», сказал В.ЯНУКОВИЧ, подчеркнув, что он солдат, и будет выполнять решения партии.

В то же время, на вопрос журналистов, когда именно будет создана новая коалиция, и будет ли она создана ко вторнику, В.ЯНУКОВИЧ, подумав, ответил: «Будет».

На уточняющий вопрос журналистов, какие политические силы войдут в эту коалицию, и будут ли это партии, которые голосовали за избрание спикером Александра МОРОЗА, В.ЯНУКОВИЧ ответил, что двери открыты для всех политических сил.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что после голосования за избрание председателя ВР разговаривал с Президентом Украины по телефону. По словам В.ЯНУКОВИЧА, разговор был абсолютно взвешенный, с пониманием процессов.

Напомним, вчера народные депутаты избрали председателем парламента А.МОРОЗА.