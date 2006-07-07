Политсовет СПУ рассмотрит вопрос о коалиции с Регионами

Социалистическая партия Украины сегодня на Политсовете рассмотрит вопрос о возможной коалиции с Партией регионов.

Об этом сказал вчера Председатель Верховной Рады, лидер СПУ Александр МОРОЗ.

Как сообщалось, 6 июля А.МОРОЗ был избран спикером. За него проголосовали 238 народных депутатов, причем 186 из них – из Партии регионов, которая осталась за рамками коалиционного соглашения, подписанного недавно после многомесячных переговоров. Блок Юлии Тимошенко и “Наша Украина” участия в выборах спикера не принимали.

Лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ после выборов Председателя ВР заявил, что его фракция переходит в оппозицию.