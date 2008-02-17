Катеринчук обещает Налоговый кодекс ”в том виде, в котором мы его создали”

Лидер Европейской партии, народный депутат от блока "Наша Украина – Народная самооборона" Николай КАТЕРИНЧУК заверяет, что Налоговый кодекс будет направлен на рассмотрение Верховной Рады до конца февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КАТЕРИНЧУК сказал во время чествования памяти погибших воинов-интернационалистов в г. Калиновке Винницкой области.

"Я уверен, что он будет внесен на рассмотрение парламента до конца этого месяца", - сказал он.

По мнению Н.КАТЕРИНЧУКА, принятие Налогового кодекса станет "первым шагом для либерализации налоговой системы и создания конкурентных условий для развития малого и среднего бизнеса". "И я приложу все усилия, чтобы он был проголосован в том виде, в котором мы его создали вместе с предпринимателями", - сказал он.

Н.КАТЕРИНЧУК добавил, что после рассмотрения Налогового кодекса в первом чтении в парламенте будет создана специальная комиссия, которая путем привлечения общественности доработает все тонкости внедрения и применения Налогового кодекса и снимет все спорные вопросы в нем.