БЮТ удивлен позицией Балоги относительно закона о тендерных закупках

БЮТ удивлен позицией Секретариата Президента Украины в отношении закона о тендерных закупках.

Об этом говорится в заявлении БЮТ, текст которого есть в распоряжении агентства УНИАН.

В БЮТ напомнили, что сначала Секретариат Президента в лице первого заместителя главы СП Александра ШЛАПАКА рекомендует Верховной Раде принять закон, а затем, после рассмотрения в первом чтении, отзывает свою рекомендацию.

При этом, одним из инициаторов внесения законопроекта на рассмотрение парламента выступает представитель фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Роман ЗВАРИЧ, который также сначала ставит свою подпись под законопроектом, а затем, уже перед самым его принятием, заявляет об отзыве подписи.

”Такие «колебания политической линии» никак не способствуют законотворческому процессу и вызывают, по меньшей мере, откровенное удивление”, - отмечается в заявлении БЮТ.

Как сообщал УНИАН, глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА резко негативно оценил принятие в первом чтении законопроекта о закупках товаров и услуг за государственные средства, который «сохраняет существующие на сегодняшний день коррупционные, непрозрачные способы проведения тендерных процедур».

По словам В.БАЛОГИ, голосование за этот законопроект консервирует колоссальные злоупотребления при проведении госзакупок. В.БАЛОГА обратил внимание, что фракция НУ-НС не поддержала законопроект о госзакупках, который не меняет старый, коррупционный порядок их проведения. Он отметил, что подавляющее большинство народных депутатов из фракции БЮТ проголосовали «за» - вместе с депутатами от Партии регионов и коммунистами. «Причины понятны, ведь авторами-разработчиками существующего «темного» порядка тендерных закупок являются отдельные депутаты от БЮТ, которые вместе с «регионалами» имеют от этого очень-очень конкретную выгоду», - заявил В.БАЛОГА.

Руководитель Секретариата отметил, что это уже во второй раз за год фракция БЮТ голосует так, как это делают фракции Партии регионов и коммунистов. Впервые это произошло в прошлом году во время незаконного протягивания через Верховную Раду пятого созыва неконституционного Закона «О Кабинете министров», отметил он. По мнению В.БАЛОГИ, сегодня для широкой общественности очевидной стала новая политическая комбинация в парламенте – корыстный тандем БЮТ-Партии регионов. «Разговоры о том, что блок НУ-НС мог образовать так называемую широкую коалицию, так и остались гипотезами. Вместо этого БЮТ перешел к практическим действиям, совсем не переживая об ответственности перед своими избирателями», - заявил В.БАЛОГА.

12 февраля за принятие в первом чтении изменений в закон о госзакупках проголосовали 282 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале: 120 депутатов из фракции Партии регионов, 135 – из БЮТ и 27 – из КПУ. Не голосовали в полном составе фракции «Наша Украина – Народная самооборона» и Блока Литвина.

Официальный сайт БЮТ демонстрирует документы с подписями Александра Шлапака и Романа Зварича в поддержку Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства».