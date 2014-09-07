Боевики угрожают силам АТО открыть огонь на поражение "в случае продолжения провокаций"

В террористической организации "ДНР" заявили, что собираются вести огонь на поражение, если украинские военные "продолжат провокации", передает российское агентство РИА Новости.

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"Судя по всему, Порошенко не управляет своими войсками полностью. Цель перемирия для Киева - перегруппироваться и нанести нам удар. Мы готовы к этому. В случае продолжения провокаций я буду вынужден отдать приказ, чтобы велся огонь на поражение", - заявил боевик Владимир Кононов, который считает себя "министром обороны" в террористической организации.

Как сообщал УНИАН, несмотря на достигнутую в Минске договоренность о перемирии, боевики и российские военные продолжают обстрелы позиций сил украинской армии.

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В частности, вечером 6 сентября были обстреляны позиции украинских сил возле Станицы Луганской, Донецкого, Золотого, Дебальцева.

Как сообщалось, 5 сентября, участники трехсторонней контактной группы в Минске достигли договоренности о режиме прекращения огня. Президент Украины отдал приказ начальнику Генштаба ВСУ прекратить огонь в зоне АТО, начиная с 18:00 в этот же день.