Из Тернополя в зону АТО отправились 110 бойцов отряда правоохранителей

Проводы состоялись на Театральной площади с участием представителей городской и областной власти, родственников и друзей правоохранителей, рядовых тернополян.

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"Для нас это уже 4-я ротация. Всего за время проведения АТО в зоне боевых действий побывало более 300 правоохранителей из Тернопольской области. Сегодня едут, в основном, работники оперативных служб, следователи, участковые. Бойцы сводного отряда будут нести службу на блокпостах и в освобожденных населенных пунктах Донецкой и Луганской областей. Будет трудно, но мы понимаем, что выполнение служебного долга является делом чести каждого работника милиции", - сказал во время выступления начальник управления МВД в Тернопольской области Василий Облещук.

"Тернопольщина сегодня отправляет в зону военных действий своих лучших сыновей. Мы верим в вас, молимся и ждем, что вы вернетесь живыми и здоровыми. Помните, что от действий каждого из вас зависит ваша жизнь и жизнь ваших побратимов. Будьте мужественными, осторожными, выносливыми и уверенными в нашей победе", - сказал заместитель председателя областной госадминистрации Леонид Бицюра.