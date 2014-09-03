Командование оставило одно из подразделений АТО - источник ВВС Украина

Об этом сообщил источник ВВС Украина в зоне АТО.

По словам собеседника издания, со всеми офицерами уже три дня нет связи, им не дают никаких приказов.

"Наше руководство оставило нас на произвол судьбы. Приказов нет. Все офицеры собрали вещи и сбежали за много километров от передовой. Не знаю, где они. Все мужчины, которые считают себя настоящими мужчинами, здесь остались. Мы держим оборону. Нас предали", - рассказал военный.

По его словам, ситуация в подразделении крайне напряженная - последние несколько дней происходят мощные обстрелы.

"В ближайшие 10 часов нам должна поступить какая-то помощь. Если она не поступит, нас всех здесь уничтожат. Мы отступать не собираемся. Нас в последнюю неделю обстреливают кассетными минами, которые запрещены. Мы держим оборону насмерть, потому что мы не собираемся отступать", - сообщил он.

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Информацию о подразделениях, которые оказались в очень сложной ситуации, получал от военных и советник президента, известный волонтер из организации "Крылья Феникса" Юрий Бирюков.

"Мне звонили вчера и рассказывали об этом и еще одном подразделении, и я передал информацию об этом в штаб АТО. Я продолжаю свою волонтерскую деятельность и сейчас не сижу рядом с президентом", - сказал господин Бирюков ВВС Украина.

Спикер АТО Леонид Матюхин заявил, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию" о ситуации с подразделением.

В своем вопросе к господину Матюхину корреспонденты ВВС Украина сообщили ему номер подразделения и название части, а также место ее дислокации.

В официальных структурах, причастных к АТО, информацию не комментируют.