В Украине не хватает специалистов по ведению уличных боев
23:13, 02 сентября 2014Политика
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Украинские военные во время проведения АТО столкнулись с нехваткой специалистов в разных сферах.
В Украине не хватает специалистов по ведению уличных боев / © UNIAN
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко во время онлайн-конференции на ТСН.uа.
С определенными сложностями были найдены снайперы. К тренировкам были привлечены бывшие биатлонисты.
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Основной фактор - нехватка времени, отметил Геращенко. Например, для того, чтобы подразделения внутренних войск действовали слаженно, потребовалось не менее полугода.
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