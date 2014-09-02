В Украине не хватает специалистов по ведению уличных боев

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко во время онлайн-конференции на ТСН.uа.

С определенными сложностями были найдены снайперы. К тренировкам были привлечены бывшие биатлонисты.

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Основной фактор - нехватка времени, отметил Геращенко. Например, для того, чтобы подразделения внутренних войск действовали слаженно, потребовалось не менее полугода.