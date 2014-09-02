Со второй попытки ВР приняла закон о соцзащите награжденных орденом Героев Небесной Сотни

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 240 из 308 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Это было повторное голосование, поскольку в первый раз законопроект поддержал 221 (при необходимых 226 - УНИАН) из 308 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено обеспечение социальной защиты лиц, которые во время Революции достоинства (ноябрь 2013 года – февраль 2014 года), других событий, связанных с защитой независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, проявили особое гражданское мужество, патриотизм, самоотверженно служили украинскому народу, отстаивали конституционные принципы демократии, права и свободы человека, вели активную благотворительную, гуманистическую, общественную деятельность и награждены орденом Героев Небесной Сотни, на уровне, отвечающим их заслугам.

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Законом, который определен президентом Украины как безотлагательный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой, определено со дня, следующего за днем опубликования закона, отнести к категории лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, лиц, которые награждены орденом Героев Небесной Сотни, и распространить на них все льготы, предусмотренные для этой категории лиц.

Также лицам, награжденным орденом Героев Небесной Сотни, и членам их семей устанавливать пенсии за особые заслуги перед Украиной.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что реализация закона будет нуждаться в расходах государственного бюджета на предоставление соответствующим лицам льгот и гарантий (выплата ежегодной денежной помощи, льготный проезд, пенсионные выплаты, обеспечение топливом, лекарствами, санаторно-курортным лечением, скидка за жилищно-коммунальные услуги), по предварительным подсчетам Министерства финансов, около 25 тыс. грн на одного человека год.