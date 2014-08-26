Границы избирательных округов Донецкой и Луганской областей могут быть пересмотрены

Об этом председатель ЦИК Михаил Охендовский. "Центральная избирательная комиссия приложит все усилия для того, чтобы выборы состоялись в каждом одномандатном избирательном округе из тех, где проведение выборов предусмотрено действующим законодательством Украины. Территория Донецкой и Луганской областей, в частности районы этих областей, где сейчас проводится антитеррористическая операция, не являются исключением для этого подхода Центральной избирательной комиссии”, - сказал он.

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Михаил Охендовский подчеркнул, чтов первую очередь необходимо обеспечить максимальную безопасность для избирателей, организаторов выборов, членов избирательных комиссий и других лиц, которые принимают участие в организации избирательного процесса.

"Закон фактически построен таким образом, что если выборы состоятся хотя бы на одном избирательном участке одномандатного избирательного округа, то выборы в округе состоятся. Соответственно, и задача ЦИК будет заключаться в том, чтобы хотя бы на одном избирательном участке, а хотелось бы, чтобы на максимально возможном количестве таких избирательных участков, все же состоялось голосование избирателей в каждом одномандатном округе", - сказал глава ЦИКа.

По словам Михаила Охендовского, "в случае, если нам создадут необходимые законодательные основания, Центральная избирательная комиссия готова пересмотреть границы избирательных округов исключительно в Донецкой и Луганской областях с тем, чтобы обеспечить избрание народных депутатов в каждом из 21 округа, который образован в Донецкой области, и 11 округов, которые образованы в Луганской области".