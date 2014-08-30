Штаб АТО опровергает информацию об отступлении силовиков от Донецка
15:45, 30 августа 2014Политика
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Штаб АТО сообщает, что сегодня вновь была распространена лживая информация.
Штаб АТО опровергает информацию об отступлении от силовиков Донецка/ фото пресс-службы Минобороны
Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО в соцсети.
"Первая из них о том, что террористы прорвали позиции Вооруженных Сил Украины и движутся в сторону Краматорска. Это сообщение является откровенной ложью. Также болезненными мечтами российских наемников и сообщения об отступлении сил АТО от Донецка", - говорится в сообщении.Читайте такжеТеррористы обстреляли один из районов Донецка
Пресс-центр АТО заявляет, что украинские военнослужащие держат свои позиции и на определенных направлениях успешно уничтожают врага.
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