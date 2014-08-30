"Донбасс": Силам АТО под Иловайском выдвинули ультиматум - сдаться или погибнуть

Как сообщила пресс-служба добровольческого батальона "Донбасс", 29-го августа, утром, группировкам сил АТО, которые находились в Иловайске был выдвинут ультиматум. Сложить оружие и сдать технику. И только при этом условии - свободно выйти из города.

"Командованием, во главе с генералом Хомчаком, было принято решение игнорировать данный ультиматум и идти на прорыв к основным силам АТО.

Во время их продвижения, одна из колонн была атакована российскими войсками с использованием бронетехники, систем залпового огня "Град", гаубиц и минометов", - сказано в сообщении.

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"В результате неравного боя, украинскими военными были уничтожены 5 единиц вражеской бронетехники и взяты в плен 10 российских военных", - отметили в пресс-службе.

"Однако, атаками противника была поражена одна из колонн, которая потом заняла круговую оборону в Краснополье. Судьба другой колонны пока не известна, поскольку связь полностью оборвалась", - сообщили в "Донбассе".

"В результате многочасового боя группа наших военных получила второй ультиматум - сдаться до 6 утра, иначе все будут уничтожены. Часть военных приняла решение уйти в плен", - говорится в сообщении.

"Батальоны "Донбасс", "Кривбасс" и Кировоградский полк спецназначения данный ультиматум категорически отклонили", - отметили в пресс-службе.

"Верховный Главнокомандующий, президент Украины Петр Порошенко в курсе ситуации. Но она усложняются ежеминутно, из-за значительного количества раненых из батальонов Нацгвардии, МВД и ВСУ (около 100 человек). Обращаемся к Президенту Украины с просьбой сделать все возможное и невозможное для сохранения жизней украинских героев и как можно быстрее реализовать все возможные для этого меры", - добавили в батальоне.