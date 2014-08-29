Из Луганска в Россию за сутки вывезено 12 подбитых танков — активисты

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему передали местные жители, члены его общественной организации, которые стали очевидцами происходящего.Читайте такжеСилы АТО под Иловайском отразили атаку российских танков и взяли 12 пленных - Семенченко

«За минувшие сутки в Российскую Федерацию из Луганска через Суходольск вывезено 12 подбитых танков», - сказал Снегирев.

Он также добавил, что в колонне, которая зашла прошлой ночью в Новоазовск с территории России, очевидцами было замечено 2 ЗРК «Бук».