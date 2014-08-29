Второй гуманитарный груз из РФ могут доставить в Украину поездом

Таможенная служба Украины готова принять второй гуманитарный груз из России, который может быть доставлен в Украину железнодорожным транспортом в течение 10 дней через пункт пропуска «Гуково» (Ростовская область), если российская сторона будет соблюдать таможенные и пограничные процедуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в пятницу сообщил заместитель главы Государственной фискальной службы, курирующий таможенную политику, Анатолий Макаренко.

«Министерство иностранных дел России обратилось с нотой в Министерство иностранных дел Украины с тем, чтобы проинформировать нас о подготовке российской стороной очередного так называемого «гуманитарного конвоя». По предложению российской стороны, возможно, это будет железнодорожный транспорт. Поэтому сейчас нами прорабатываются возможные варианты работы с этим «гуманитарным конвоем», - сказал Макаренко.

Он отметил, что главным условием ГФС в работе с российской стороной является соблюдение украинских таможенных процедур.

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«Главные условия Государственной фискальной службы, Таможенной службы: получателем должен быть Красный крест, как и было договорено. Российская сторона не должна нарушать таможенные процедуры, как она делала это в предыдущий раз», - сказал Макаренко.

Замглавы ГФС добавил, что в прошлый раз только 34 из 280 автомобилей с гуманитарным грузом России прошли таможенные процедуры.

«Часть автомобилей зашли без таможенных процедур. Мы готовы к работе, если будут приняты политические решения», - сказал Макаренко.

При этом он отметил, что пока окончательно не определен пункт пропуска гуманитарного груза из России, однако, скорее всего, это будет пункт «Гуково» в Ростовской области.

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«Пока прорабатываются варианты… Если будет ж/д транспорт, пункт пропуска «Гуково», это 30 км от «Изварино». ... У нас там группа размещена - пограничники и таможенники. И эта группа готова провести оформление железнодорожных составов», - сообщил Макаренко.

Вместе с тем, куратор таможни не сообщил, в каком количестве гуманитарный груз может быть доставлен в Украину.

«Сколько насчитывает («гуманитарный конвой» - УНИАН) пока не знаю. Судя по динамике, думаю, груз может быть доставлен в ближайшие 10 дней», - сказал он.

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Справка УНИАН. Первую колонну в составе 280 грузовиков с «гуманитарной помощью» на Донбасс власть России направила в одностороннем порядке. 22 августа российские «КамАЗы» прорвались через украинский пункт пропуска «Изварино», который контролируется боевиками.

В Красном Кресте сообщили, что их представители не сопровождали грузовики РФ в Украину, как было оговорено ранее.

24 августа в Министерстве обороны Украины заявили, что на грузовиках российского «гуманитарного конвоя» было вывезено оборудование с украинских стратегических заводов.