Кошулинский считает, что Россия напала, чтобы сорвать выборы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

“Подтверждается мнение о том, кому наиболее невыгодны перевыборы Верховной Рады - это Российская Федерация”, - сказал вице-спикер и добавил, что с началом избирательного процесса произошла и активизация военных действий со стороны России.

Кошулинский выразил убеждение, что Россия постарается сделать все, чтобы оставить ВР в том составе, в котором она есть сейчас, учитывая то, что в 2012 году фракция Партии регионов насчитывала 208 членов, а КПУ - 33.

Читайте такжеКошулинский назвал вероятную дату роспуска Рады“241 из 450. Это большинство, которого признал мир на выборах 2012 года. Сейчас они это умеют считать и считают, что в Верховной Раде в таком составе они смогут диктовать свои условия”, - сказал вице-спикер и добавил, что сейчас в ВР чрезвычайно высокий уровень лоббистов Российской Федерации.

Кошулинский считает, что для срыва перевыборов “сегодня идут максимально активные военные действия со стороны Российской Федерации”.