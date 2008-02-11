Москва подарила Украине еще 8 часов

"Газпром" перенес срок возможного сокращения поставок газа в Украину с 10.00 до 18.00 мск 12 февраля, сообщил официальный представитель газового холдинга Сергей КУПРИЯНОВ.

Как передает РБК, по его словам, такая договоренность достигнута в рамках сегодняшней встречи руководства НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпрома".

Переговоры в настоящий момент завершены, сказал С.КУПРИЯНОВ, отказавшись раскрывать другие подробности по итогам встречи.

Как сообщал УНИАН, ранее "Газпром" объявил, что с утра 12 февраля в 10.00 мск может прекратить поставки газа в Украину. По данным российской компании, на данный момент в Украине "осело" 1,5 миллиарда кубометров газа из РФ, и задолженность за него приближается к 500 млн. долл. Общий просроченный долг по поставкам газа в Украину достиг уже 1,5 млрд. долл.

НАК "Нафтогаз Украины", закупающая газ у "УкрГаз-Энерго", ранее заявляла о намерении отказаться не только от услуг этого своего совместного со швейцарской RosUkrEnergo предприятия, но и от услуг самой RosUkrEnergo, являющейся монопольным экспортером.

Сегодня, 11 февраля, С.КУПРИЯНОВ заявил, что "Газпром" готов обсуждать вопрос изменения схемы поставок газа в Украину после выплаты существующего долга.