На посольство Украины в Дании напали "вандалы русского мира" - МИД
18:23, 25 августа 2014Политика
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Сегодня неизвестные люди испортили фасад и выбили стекла в здании посольства Украины в Дании.
В посольство Украины в Дании выбили стекла / Wikimedia
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины на их странице в Twitter.
Читайте такжеЗабор посольства РФ в Киеве покрасили в сине-желтые цвета«Вандалы «русского мира» продолжают нести свою «высокую культуру» в мир. Сегодня в очередной раз испортили фасад нашего посольства в Дании. Две недели назад написали «Крым - наш», сегодня выбили стекла и наехали на ЦРУ. «Русский мир» ненавидит весь мир», - отмечается в сообщении.
2/2 Две недели назад написали «#Крым - наш», сегодня выбили стекла и наехали на ЦРУ. «Русский мир» ненавидит весь мир.
- MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) August 25, 2014
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