На посольство Украины в Дании напали "вандалы русского мира" - МИД

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины на их странице в Twitter.

Читайте такжеЗабор посольства РФ в Киеве покрасили в сине-желтые цвета«Вандалы «русского мира» продолжают нести свою «высокую культуру» в мир. Сегодня в очередной раз испортили фасад нашего посольства в Дании. Две недели назад написали «Крым - наш», сегодня выбили стекла и наехали на ЦРУ. «Русский мир» ненавидит весь мир», - отмечается в сообщении.