Донецкая ОГА не собирается покидать Мариуполь
15:31, 25 августа 2014Политика
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Распространяемая в соцсетях и некоторых СМИ информация о выезде органов власти Донецкой области из Мариуполя не соответствует действительности.
Тарута остается на рабочем месте - ОГА
Об этом говорится в заявлении ОДА на временном сайте администрации.
Согласно сообщению, Донецкая областная государственная администрация функционирует в обычном режиме в Мариуполе. Губернатор Сергей Тарута также находится на рабочем месте в Мариуполе.
Читайте такжеВ Мариуполе обстановка стабильная, все убежища находятся в полной готовности"Донецкая областная государственная администрация в очередной раз обращается к журналистам с просьбой проверять источники информации и не тиражировать слухи. Помните, что распространяя недостоверную информацию, вы невольно помогаете террористам", - говорится в заявлении.
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