Донецкая ОГА не собирается покидать Мариуполь

Об этом говорится в заявлении ОДА на временном сайте администрации.

Согласно сообщению, Донецкая областная государственная администрация функционирует в обычном режиме в Мариуполе. Губернатор Сергей Тарута также находится на рабочем месте в Мариуполе.

Читайте такжеВ Мариуполе обстановка стабильная, все убежища находятся в полной готовности"Донецкая областная государственная администрация в очередной раз обращается к журналистам с просьбой проверять источники информации и не тиражировать слухи. Помните, что распространяя недостоверную информацию, вы невольно помогаете террористам", - говорится в заявлении.