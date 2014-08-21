На Луганщине силовики захватили БМД-2 воздушно-десантной дивизии из Пскова - журналист

03:29, 21 августа 2014
Политика
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В боях в районе Лутугино на Луганщине украинские военные захватили у врага БМД-2 из состава Псковской воздушно-десантной дивизии, а также еще ряд доказательств, которые указывают на то, что на Донбассе воюет российская армия.

Документы российского солдата, которые знашли в захваченном БМД / twitter.com/euromaidan

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Леонид Швец.

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"Ребята просили передать: воюем с российской армией. В районе Лутугино наши захватили БМД-2, бортовой номер 275, из состава 1-й парашютно-десантной роты в / ч 74268, Псковской воздушно-десантной дивизии, командир взвода ст. лейтенант Попов. В машине вся документация: журнал нарядов, вечерней проверки, журнал увольнительных. Российские суйхпайки выпуска марта этого года", - сообщил журналист.

Сообщение by Леонид Швец.

Тем временем, пользователи соцсетей распространяют и фотографии доказательств, о которых идет речь в сообщении. В частности, есть информация, что в захваченном силовиками российском БМД-2 были найдены документы Ильи Максимова, солдата ВС РФ из города Псков. На его странице в "ВКонтакте" опубликованы фото, где солдат в военной форме и с оружием, сообщает ТСН.

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