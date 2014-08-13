В сети появилось видео гуманитарного конвоя РФ с высоты птичьего полета

12:37, 13 августа 2014
Политика
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Российский гуманитарный конвой растянулся по трассе на 3-4 километра.

Колонна растянулась почти на 4 километра / Скриншот видео

В сети Интернет появилось видео российских СМИ, как гуманитарная колонна движется по России в сторону украинской границы.

По словам корреспондента, протяжность колоны составляет 3-4 километра.

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"Если визуально определять, колонна движется со скоростью 50 км/час", - сообщил пилот вертолета.

Вчера колонна грузовиков должна была прибыть в Воронеж, откуда направиться в сторону Ростова.

Видео pika4u1000
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