В сети появилось видео гуманитарного конвоя РФ с высоты птичьего полета
12:37, 13 августа 2014Политика
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Российский гуманитарный конвой растянулся по трассе на 3-4 километра.
Колонна растянулась почти на 4 километра / Скриншот видео
В сети Интернет появилось видео российских СМИ, как гуманитарная колонна движется по России в сторону украинской границы.
По словам корреспондента, протяжность колоны составляет 3-4 километра.
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"Если визуально определять, колонна движется со скоростью 50 км/час", - сообщил пилот вертолета.
Вчера колонна грузовиков должна была прибыть в Воронеж, откуда направиться в сторону Ростова.
Видео pika4u1000
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